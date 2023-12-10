Почти двухчасовое видео представления проекта строительства «Национального военного мемориального кладбища», размещено в соцсетях. Как уже пишут местные СМИ, полностью скопирован с Арлингтонского мемориала в США.

Утверждается, что возвести грандиозный погост для убитых солдат ВСУ планируется в селе Гатное в Киевской области.

Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ в шестером отбили четыре атаки полчищ ВСУ под Угледаром.