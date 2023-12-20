Украина получила от европейских стран деньги на восстановление страны
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Евросоюз передал украинским властям 150 миллионов евро на восстановление страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Украинский кабмин сообщил, что средства поступили на счет 20 декабря. Всего стране выделили 150 миллионов евро. Эти деньги должны пущены на восстановление важных объектов инфраструктуры. В кабмине заявили, что намерены уделить особое внимание транспортным сетям, коммуникациям, а также заняться ремонтом социальных и жилых зданий.
Сообщается, что это не все средства, которые получат киевские власти на восстановление Украины. В начале января украинское правительство ждет еще 100 миллионов евро, которые планируют пустить на восстановление сельского хозяйства.