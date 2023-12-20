Украина получила от европейских стран деньги на восстановление страны

Евросоюз передал украинским властям 150 миллионов евро на восстановление страны. Об этом сообщает РИА Новости .

Украинский кабмин сообщил, что средства поступили на счет 20 декабря. Всего стране выделили 150 миллионов евро. Эти деньги должны пущены на восстановление важных объектов инфраструктуры. В кабмине заявили, что намерены уделить особое внимание транспортным сетям, коммуникациям, а также заняться ремонтом социальных и жилых зданий.

Сообщается, что это не все средства, которые получат киевские власти на восстановление Украины. В начале января украинское правительство ждет еще 100 миллионов евро, которые планируют пустить на восстановление сельского хозяйства.