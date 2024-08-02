А несколько дней назад Министерство обороны России сообщило, что на родину были возвращены 95 российских военнопленных.

Информацией поделился Координационный штаб по обращению с военнопленными. По данным украинского ведомства, опубликованным в соцсетях, тела 250 солдат, погибших в ходе боевых действий, вернули домой в результате процедуры репатриации.

Предположительно, их передадут родственникам. К слову, многие украинки кладут своим погибшим мужьям в гробы телефоны, чтобы написать СМС о победе над Россией. А чтобы устройство не разрядилось, его подключают к внешнему источнику электропитания.

Ранее американский военный эксперт заявил, что боевой дух ВСУ падает. По его словам, солдаты все чаще сдаются в плен и бегут с позиций. Они осознают бессмысленность продолжения конфликта.