Украина получит 1,5 млрд евро от ЕС на военные нужды и восстановление
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Европейский союз направит их в пятницу. О соответствующем решении уже сообщалось в июне текущего года.
Известно, что эти средства представляют из себя доходы, полученные от замороженных российских активов. О том, что Киев получит их в текущем месяце, незадолго до этого уже заявили в Министерстве финансов Украины.
На сайте ведомства также отметили, на что государство потратит деньги. Как выяснилось, большую часть из них (около 90%) направят на военные нужды. Оставшиеся 10% пойдут на восстановление страны и другие расходы.
Ранее сообщалось о сомнительных методах воспитания украинской молодежи. В детях взращивают русофобские настроения, о чем рассказал Николай Азаров на своей странице в соцсетях.