Украина получит новый пакет военной помощи от Финляндии

Финляндия объявила о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи. Ее общий объем с начала СВО достиг около €2,3 млрд. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал союзников продолжать оказывать содействие государству в связи с устоявшейся серьезной ситуацией на его территории. Также в оборонном ведомстве уточнили, что данные о содержании груза и способах его доставки разглашаться не будут.

Ранее в Белом доме прокомментировали просьбу Украины о нанесении ударов вглубь России. Там заявили о готовности обеспечивать страну всем необходимым вооружением.