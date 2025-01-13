Украина получит от ЕС 148 млн евро на гуманитарные нужды

Евросоюз выделяет Украине дополнительные 148 млн евро на гуманитарные нужды. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официальное заявление Еврокомиссии.

Данный транш в основном пойдет на удовлетворение гуманитарных нужд украинцев, в том числе и беженцев из этой страны. Для них будет выделено 140 млн, которые пойдут на экстренную помощь, включающую в себя обеспечение жильем, продуктами, чистой водой и так далее.

«€148 млн нового финансирования продолжат поддерживать жизненно важную гуманитарную помощь как на Украине, так и в Молдавии, а также доведут общую сумму гуманитарной помощи Еврокомиссии до более чем €1,1 млрд», — указала Еврокомиссия.

Эта помощь коснется наиболее незащищенных слоев населения в регионах на востоке и юге Украины. Еще 8 млн будет направлено на гуманитарные проекты в Молдавии.

Ранее глава британской политической партии Кертен призвал приостановить выделение средств Украине из-за экономических трудностей в Великобритании. По его мнению, Лондону стоит поддерживать свое население, особенно тех людей, которые страдают от агрессивных финансовых мер.