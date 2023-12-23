Украина получит первые истребители F-16 уже до конца 2023 года — ISW

Западные страны намерены таки передать ВСУ американские истребители F-16. Предварительно, это будет сделано до конца декабря, пишут аналитики издания ISW.

Уточняется, что указанную авиатехнику Киеву передадут Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия. При этом численность боевых машин не раскрывается.

«Хотя Рютте [премьер-министр Нидерландов] не подтвердил сроки поставки F-16, в недавнем стратегическом документе министерства обороны Эстонии отмечено, что Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия уже обязались передать Украине F-16 "до конца года», — пишет издание.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.