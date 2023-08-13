Украина попыталась под Белгородом поразить беспилотником российский стратегический объект

Инцидент с атакой БПЛА произошел в районе 4 часов утра в воксресенье, 13 августа. Как проинформировали в Минобороны, попытка киевского режима осуществить террористическую атаку на инфраструктурный объект во Белгородской области с были пресечена.

Как добавили в ведомстве, в результате террористической атаки пострадавших и разрушений на территории Белгородской области не зафиксировано. Дрон был сбит в воздухе.

«Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», - сообщили в Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли трассу в Токмаке Запорожской области. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Сообщается, что, судя по всему, обстрел велся поставляемыми Киеву Западом кассетными боеприпасами.