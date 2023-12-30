Украина признала бомбардировку Белгорода, назвав произошедшее рутинным обстрелом военных объектов

После атаки вражеский войск по центру Белгороду на Украине отчиталась о совершенных якобы ударах «по военным объектам».

Напомним, в районе 15 часов дня по мск украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли двое детей и двое взрослых, есть пострадавшие. Об этом проинформировал в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона добавил, что при вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор, уточнил губернатор.

«Силы безопасности и обороны нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде», — приводит РБК Украина слова украинских источников.

Ранее сообщалось, что в центре Белгорода ревет сирена ракетной опасности, жителей призвали спуститься в укрытие. Опасность повторной бомбардировки со стороны Украины сохраняется.

В настоящее время врачи скорых стараются как могут оперативно вывезти раненых с места ЧП. В тяжелых случаях пострадавших спасают прямо на улице под открытым небом. кому-то делают искусственное дыхание, другим перевязывают раны.