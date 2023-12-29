«Украина проигрывает»: Запад неожиданно сократил помощь ВСУ в 20 раз

Украина получала по $4-5 млрд долларов в месяц, но позже финансирование сократилось до $200-250 млн. В основном Киев сейчас получает боеприпасы от Запада, но уже не технику, пишет URA.RU.

«Сократилась помощь в 10-20 раз. Украина крайне скептически относится к этим размерам. Конечно, им хотелось бы в разы больше, как это было буквально год тому назад. Но сейчас не конец 2022 года, сейчас конец 2023 года, и Украина проигрывает эту военную кампанию», — заявил военный аналитик Александр Михайлов.

По словам специалиста, Запад дает Украине деньги лишь для того, чтобы Киев не капитулировал в ближайшее будущее. Изменились в пакеты военной помощи: уже нет пусковых установок, САУ, танков и самолетов. Все пытаются отдать боеприпасами, а Киев не может на это возразить.

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