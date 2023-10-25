Украина собирается производить по несколько тысяч дронов в месяц

До конца 2023 года Украина планирует наладить производство дронов, увеличив производство до нескольких тысяч готовой продукции в месяц. Подробности сообщает РИА Новости .

На форуме НАТО в Стокгольме украинский министр промышленности Александр Камышин заявил, что темпы производства дронов в стране наращиваются быстрее, чем производство боеприпасов и вооружения. По его словам, уже к концу года предприятия Украины будут выпускать десятки тысяч БПЛА в месяц.

О том, какое количество дронов выпускают предприятия Украины сейчас, министр не распространялся. Камышин ограничился обтекаемой формулировкой «несколько тысяч».

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