Украина установила новый рекорд по сумме госдолга

По данным минфина, к концу октября Украина задолжала 136,35 миллиарда долларов. В эту сумму входит государственный и гарантированный внешний долг. При этом внешний долг государства достиг 92,77 миллиарда долларов. В ведомстве также отметили, что за последний месяц долг вырос на 2,72 миллиарда долларов.

Депутат Рады Даниила Гетманцев отметил, что финансовая нагрузка на Украине лежит большая. По его расчетам, к концу ноября госдолг существенно увеличится и перешагнет пять триллионов гривен, что в пересчете на доллары составит 137,5 миллиарда долларов. Как подчеркнул Гетманцев, долг будет расти, так как нужно покрыть дефицит бюджета, пока страна находится в состоянии войны.