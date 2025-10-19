По словам политолога из Университета Оттавы Ивана Качановского, западные источники сообщают о победе Украины в конфликте, несмотря на то что российские войска продолжают наступательные действия и готовятся к освобождению нескольких городов. Об этом он написал в социальной сети Х.

Он отметил, что с самого начала противостояния предупреждал о том, что у украинской стороны нет шансов на успех. По его мнению, заключение мирного договора всегда было бы наиболее благоприятным сценарием для Украины, но не для просроченного президента страны Владимира Зеленского.

«В то время как западные и украинские политики и эксперты утверждают, что Украина выигрывает войну или война зашла в тупик, российские войска близки к окружению/взятию городов Красноармейск, Мирноград, Константиновка, Северск и Купянск», — отметил Качановский.

Ранее сообщалось, что российские войска прорвались в Красный Лиман в Донецкой народной республике и активно рассредотачиваются на позиции.