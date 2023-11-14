Украина выпустила кассетные снаряды по населенному пункту в ДНР

Украина снова обстреляла населенный пункт в ДНР кассетными снарядами. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным СЦКК, обстрел со стороны ВСУ начался в 18.40, под ударом снова оказалась Горловка. По населенному пункту выпустили три кассетных снаряда «натовского» калибра. О жертвах и повреждениях на земле после обстрела пока не сообщается.

Примечательно, что украинские войска получили кассетные боеприпасы, которые давно лежали на американских складах. Как отметили в США, около 14% выпущенных ВСУ снарядов могут не сдетонировать, в будущем такие мины будут представлять опасность для мирных жителей.