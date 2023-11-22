Украина выпустила ракету неустановленного типа по поселку в ДНР

22 ноября со стороны расположения вооруженных сил Украины по поселку в ДНР выпустили ракету неопределенного типа. Об этом сообщает РИА Новости .

Обстрелу подвергся поселок Липовое. Снаряд прилетел в населенный пункт в 19.15. Как сообщает представительство ДНР, ракета была выпущена из РСЗО, но тип установки пока не установлен. Также не говорится о последствиях данного удара на земле и пострадавших.

После этого обстрелу подверглась Горловка, по которой с 20.00 нанесли шесть ударов «натовскими» снарядами. Обстрел продолжался пятнадцать минут.