Украина захотела больше газа за счет поставок из США в Европу

Крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК начала активно обсуждать с американскими поставщиками возможность увеличения поставок газа в Европу. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.

Обозреватели со ссылкой на гендиректора компании ДТЭК Максима Тимченко сообщили, что количество поставляемого природного газа в Европу хотят увеличить. Переговоры об этом активно ведут с США. Есть ли при этом продвижения в вопросе и как давно длятся обсуждения пока неизвестно.

По данным Bloomberg Украина может увеличить импорт газа на фоне проблем с критической инфраструктурой. Новый отопительный сезон и пополнение хранилищ потребует поставки около 3,5 млрд кубометров газа. Как отмечает РИА Новости, по данным EXPRO импорт газа на Украину увеличился в 12 раз за счет сокращения собственной добычи ресурса.

Напомним, что основными газодобывающими регионами всегда являлись Харьковская, Полтавская и Львовская области. Некоторые территории показали сокращение на фоне конфликта и невозможности держать прежние темпы мощности. Сейчас Украина вынуждена закупать природный газ у Польши, Словакии и Венгрии. Увеличение американских поставок газа в ЕС позволит Незалежной получать больше ресурса.

Ранее сообщалось, что НОВАТЭК захотел перенести пункт перевалки сжиженного природного газа из Европы в Россию.