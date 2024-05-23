Украина заявила о проблемах при получении новых систем ПВО Patriot

Как заявила руководитель миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко, заполучить новые комплексы ПВО Patriot – это сложная задача для украинских дипломатов.

До этого Владимир Зеленский сообщил о том, что Украине нужны два американских зенитных ракетных комплекса Patriot, чтобы не допустить перехода Харькова под контроль России. А как заявлял глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба очень сильно просил передать семь названных выше систем. Позже в одном из интервью украинский политик заявил, что после того, как попытка доброй дипломатии потерпела поражение, он хочет в жесткой форме просить у стран Запады системы Patriot.

В беседе с «Укринформ» Галибаренко заявила о том, что работа в этом направлении ведется на всех уровнях власти, однако данная задача является сложной.

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