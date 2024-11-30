Украина запросила экстренную помощь у пяти стран

Если Украина в самое ближайшее время не определится с поставками электроэнергии, то часть населения страны может попросту замерзнуть этой зимой. С таким заявлением в субботу, 30 ноября, выступило в своем Telegram-канале украинское Минэнерго.

Напомним, армия России путем ракетных обстрелов продолжает методично выводить из строя инфраструктурные объекты украинской электрофикации. Из-за чего, ожидаемо, на Украине появился дефицит электроэнергии. В своем заявлении Минэнерго запросило ее импорт сразу у пяти соседних стран.

«На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 11 747 МВт в час и мощностью 1165 МВт», — говорится в публикации Минэнерго.

Ведомство также призвало жителей страны не тратить электроэнергию попусту, чтобы до минимума снизить нагрузку на энергосистему.

Ранее сообщалось, что 5 млн украинцев могут покинуть страну из-за проблем со светом и теплом.