По словам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, Украина уже потерпела поражение в противостоянии с Россией, так как российские войска продвигаются вперед и уничтожают малочисленную украинскую армию. Эксперт уверен, что киевская власть уже проиграла, но пока не знает об этом. Вопрос времени, когда в Киеве осознают поражение.

Джонсон также отметил, что США не может больше вливать средства в это противостояние, так теперь в поставках вооружения нуждается Израиль, а Украина осталась в стороне. Бывший аналитик убежден, что теперь у Америки нет рычагов давления на Россию, поэтому теперь Москва может начать переговоры на своих условиях.