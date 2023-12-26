Украине посоветовали искать наемников в Африке, а не мобилизовывать инвалидов из Киева и Львова

Украине очень скоро придется искать новых солдат для ВСУ в Африке или даже в Азии. Такую уверенность высказал руководитель Украинского института анализа и менеджмента, политолог Руслан Бортник.

С его слов, учитывая полную бездарность в плане военного искусства оставшихся в ВСУ мобилизованных украинцев, Киеву проще рекрутировать солдат с богатым боевым опытом в странах третьего мира.

«Рекрутинг надо проводить, но не во Львове и Киеве. Рекрутинг надо проводить где-нибудь в Сомали, в Конго, в Йемене», — посоветовал Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.

Ранее стало известно, список тех, кто отныне не может претендовать на отсрочку от мобилизации в ВСУ пополнился украинцами с третьей группой инвалидности.

Также на отсрочку от мобилизации теперь не смогут рассчитывать нардепы Верховной рады прошлых созывов. Им всем теперь предстоит пройти медкомиссию и, в случае годности или частичной годности, отправиться на передовую.

Обязанность обеспечивать организацию призыва украинских граждан теперь также возложена на городские, сельские и поселковые советы.