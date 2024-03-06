В материале итальянского издания Fatto Quotidiano, опубликованном 6 марта, говорится о том, что украинцы могут потерять контроль над Одессой.

По данным итальянских журналистов, еще два года назад, когда началась спецоперация, уже можно было предположить проигрыш Украины в текущем конфликте. Теперь же уже в 2024 году имеется повод предположить, что Россия займет Одессу.

При этом, в данной публикации указано и то, что у ВСУ наблюдаются на фронте серьезные проблемы: в частности, положение украинской армии становится все хуже, особенно после сдачи Авдеевки. Учитывая тот инцидент, армия России за несколько лет освободила сразу три села от Авдеевки, а также продолжает продвигаться вперед. Украинские военные лишаются оружия, говорится в публикации, лишаются денег и солдат – формально, армия разбита в клочья.