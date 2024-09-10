Украине разрешат ударить вглубь России американскими ракетами ATACMS

Госсекретарь США Энтони Блинкен официально разрешит Украине наносить удары по России и вглубь ее территорий из американских установок ATACMS. Об этом заявила журналистка издания Axios Джулигрейс Бруфке.

США могут вслед за Нидерландами разрешить использовать свое вооружение во время конфликта. По словам журналистки Бруфке, в скором времени Блинкен даст Киеву зеленый свет на применение дальнобойных ракет ATACMS.

Сама Бруфке сослалась на заявление председателя палаты представителей США по иностранным делам Майкла Маккола.

«Я разговаривал с Блинкеном два дня назад, и он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы, по сути, сказать им, что они разрешат им наносить удары по России с помощью ATACMS», — приводит его слова журналист.

В США ранее высказывались по поводу применения ракет высокой дальности со стороны Киева. Тогда посчитали, что это бессмысленно и не будет иметь большой стратегической ценности, даже если речь про исключительно удары по военным аэродромам.

Тем временем Politico сообщали, что Украина готовит целый список целей, которые якобы сможет поразить на территории РФ. Рассмотрели и вероятность попадания по отдаленным от границы территориям.

Ранее сообщалось, что Нидерланды разрешили ВСУ ударять вглубь России с помощью F-16 и другого оружия.