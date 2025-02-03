Украинец два дня жил в машине из-за отказа явиться в ТЦК

На Украине сотрудники полиции заблокировали мужчину в автомобиле, чтобы отвезти его в территориальный центр комплектования (ТЦК). В результате мужчина, не желавший быть мобилизованным, был вынужден два дня провести в машине на паркинге. Об инциденте в своем телеграм-канале сообщает издание «Страна.ua».

Известно, что украинец нарушил правила дорожного движения, его остановили патрульные. В ходе проверки документов выяснилось, что он находится в розыске.

Мужчину попросили проследовать в ТЦК, тогда он закрылся в машине. После этого украинец уехал, заехал в паркинг одного из жилых комплексов и вызвал на помощь адвокатов и других людей, чтобы отвлечь внимание сотрудников полиции.

Ранее сообщалось о том, что на Украине сотрудники ТЦК мобилизуют наркоманов и хронических алкоголиков.