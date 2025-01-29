Сотрудники ТЦК на Украине уже стали мобилизовать асоциальных граждан. Об этом сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на офицера морской пехоты ВСУ.

По словам неназванного украинского военного, мобилизовывают всех – не просто пьяных или накуренных граждан, но даже «нанюханных». Самое неприятное в этой ситуации, говорит офицер, что он-то может отказаться от таких «кадров», ведь у него разведывательное подразделение, а вот другие нет.

Их критикует руководство, так как те якобы отказываются от дополнительного ресурса, собранного буквально на улицах. При этом, многие сотрудники медкомиссий также закрывают глаза на состояние мобилизованных.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский назвал мобилизацию украинцев недостаточной на данный момент.