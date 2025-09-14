Украинец попытался выехать за границу с фальшивым паспортом

Согласно информации от Государственной пограничной службы, гражданин Украины предпринял неудачную попытку покинуть территорию страны, предъявив фальшивый паспорт, якобы выданный в Саудовской Аравии. Его попытка подкупа пограничников также не увенчалась успехом.

Инцидент произошел в пункте пропуска «Малый Березный», где 33-летний уроженец Львова пытался пересечь границу. Как утверждают сотрудники пограничной службы, сначала он имитировал иностранца, общаясь на английском языке.

Однако после того, как его обман был раскрыт, он предъявил свой настоящий украинский паспорт. Пытаясь избежать наказания, мужчина предложил пограничникам взятку в размере 100 тыс. гривен. Инспектор отклонила предложение и сообщила о произошедшем в полицию.

Как признался львовянин, поддельный документ он приобрел за $550 в Саудовской Аравии, где проживает его отец. Он планировал выехать из Украины к своим родственникам, проживающим в Бельгии. По данному факту начато уголовное расследование.

