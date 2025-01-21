Мужчина в Кривом Роге выгуливал собаку и был мобилизован
Сотрудники ТЦК в Кривом Роге насильно мобилизовали мужчину при выгуле собаки
Фото: [pxhere.com]
Украинские СМИ публикуют видео странной силовой мобилизации в Кривом Роге. Мужчина просто выгуливал свою собаку, когда к нему подошли сотрудники ТЦК.
Сотрудник военкомата вместе с двумя полицейскими буквально скрутил мужчину, уточняют украинские журналисты, и насильно посадил того в автомобиль. Украинец выгуливал в тот момент свою собаку, которая осталась сидеть одна на дороге.
Такие случаи мобилизации на Украине далеко не первые – в интернете все чаще появляются подобного рода видео. Сам же закон об усилении мобилизации на Украине был принят 18 мая, и всех военнообязанных обязали обновить свои данные в военкомате.
Ранее сообщалось о том, что серийный убийца Криштоп стал воевать на стороне ВСУ - его мобилизовали после начала СВО.