Украинские СМИ публикуют видео странной силовой мобилизации в Кривом Роге. Мужчина просто выгуливал свою собаку, когда к нему подошли сотрудники ТЦК.

Сотрудник военкомата вместе с двумя полицейскими буквально скрутил мужчину, уточняют украинские журналисты, и насильно посадил того в автомобиль. Украинец выгуливал в тот момент свою собаку, которая осталась сидеть одна на дороге.

Такие случаи мобилизации на Украине далеко не первые – в интернете все чаще появляются подобного рода видео. Сам же закон об усилении мобилизации на Украине был принят 18 мая, и всех военнообязанных обязали обновить свои данные в военкомате.

Ранее сообщалось о том, что серийный убийца Криштоп стал воевать на стороне ВСУ - его мобилизовали после начала СВО.