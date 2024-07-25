Украинец притворился девушкой ради заработка на интимных фото
Фото: [Медиасток.рф]
В Сумской области Украины мужчина от безысходности стал зарабатывать на наивных и одиноких гражданах. Сделал он это, притворившись очаровательной девушкой, пишет МК со ссылкой на Конотопский суд.
Мужчина решил применить для обмана жителей не новую, но проверенную схему заработка в Сети. Он завел аккаунт с фотографиями симпатичной девушки и общался с пользователями. В процессе он присылал им интимные снимки, которые находил на просторах интернета.
Впервые украинец начал свои откровенные махинации в июне 2023 года. Как минимум пять мужчин повелись на «девушку», лишились средств и самого драгоценного ресурса — времени.
Обманщика задержали и представили перед судом. На нем украинец признал свою вину. Преступление объяснил тем, что ему едва хватало финансов на жизнь, а интернет стал единственным местом для легкого заработка.
Ранее сообщалось, что в Британии надзирательницы зарабатывали на сексе с заключенными.