Украинец притворился девушкой ради заработка на интимных фото

В Сумской области Украины мужчина от безысходности стал зарабатывать на наивных и одиноких гражданах. Сделал он это, притворившись очаровательной девушкой, пишет МК со ссылкой на Конотопский суд.

Мужчина решил применить для обмана жителей не новую, но проверенную схему заработка в Сети. Он завел аккаунт с фотографиями симпатичной девушки и общался с пользователями. В процессе он присылал им интимные снимки, которые находил на просторах интернета.

Впервые украинец начал свои откровенные махинации в июне 2023 года. Как минимум пять мужчин повелись на «девушку», лишились средств и самого драгоценного ресурса — времени.

Обманщика задержали и представили перед судом. На нем украинец признал свою вину. Преступление объяснил тем, что ему едва хватало финансов на жизнь, а интернет стал единственным местом для легкого заработка.

Ранее сообщалось, что в Британии надзирательницы зарабатывали на сексе с заключенными.