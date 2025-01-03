Украинец скончался после получения черепно-мозговой травмы в военкомате

40-летний гражданин Украины скончался от черепно-мозговой травмы, которую он получил в городском территориальном центре комплектования в Суме. Об инциденте сообщает портал SumyToday.

Это произошло 29 декабря 2024 года. Украинец позвонил гражданской жене с незнакомого номера и сказал, что его забрали в военкомат и хотят отправить на фронт.

На следующий день ему на этот номер позвонили родные, но им сказали, что мужчина плохо себя почувствовал и его отвезли в больницу. Потом жена нашла его в больнице Сумской области, он находился в реанимации, куда мужчина попал 30 декабря.

Травмы оказались слишком тяжелыми, 31 декабря пострадавший скончался, приводит издание комментарий замдиректора учреждения по коммуникационным вопросам Николая Савченко.

По факту нанесения телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что украинского блогера выкрали военкомы и СБУ за критику Зеленского.