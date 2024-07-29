Украинка обнялась с уроженкой России на Олимпиаде-2024 в Париже

Саблистки Анна Башта и Ольга Харлан обняли друг друга после боя на Олимпийских играх. Ранее украинская спортсменка отказалась от рукопожатия с Анной Смирновой после Чемпионата Мира в 2023 году.

После того инцидента Харлан была дисквалифицирована, однако, она все же попала на Олимпиаду-2024 – в качестве исключения. Международный олимпийский комитет предоставил ей лицензию на участие.

В этом году Ольга Харлан, олимпийская чемпионка 2008-го года, завершила поединок объятием с Анной Башту. Последняя выступает за Азербайджан на Играх-2024. До 2019 года она представляла Россию.

Поединок между спортсменками завершился со счетом 15:6 в пользу украинки. А олимпийские игры, между тем, закончатся 11 августа.

Ранее сообщалось о том, что американские фигуристы получат золото, отнятое у России по итогам Олимпиады-2022. Имена конкретных спортсменов, которые приедут за наградой, не назывались.