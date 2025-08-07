Украинская армия столкнулась с проблемами с дронами из-за ошибочного перевода

Ошибочный банковский перевод почти 3 млн гривен (приблизительно $71,5 тыс.) сорвал поставки комплектующих для украинских беспилотников в Сумскую область и спровоцировал расследование по факту мошенничества. К такому выводу пришло РИА Новости, проанализировав украинские судебные документы.

Согласно этим материалам, 5 июня украинская воинская часть осуществила перевод 10 074 900 гривен компании ООО «КБ АТЕЙ» в рамках договора №159 от 28 мая на закупку деталей для дронов. В тот же день по ошибке 2 999 763 гривны (около $71,5 тыс.) были переведены на счет другой фирмы — ООО «АТЕЙ Технолоджи» — из-за похожего наименования.

Согласно данным из реестра юридических лиц Украины, директором и единоличным владельцем «АТЕЙ Технолоджи» является Егор Голявко. В 2024 году его компания сотрудничала с немецкой Halblech Impex GmbH, специализирующейся на поставках компонентов для беспилотных летательных аппаратов.

Руководителем Halblech является Виталий Подвиженко. После прекращения сотрудничества с Голявко из-за долгов и неблагонадежности, Подвиженко основал ООО «КБ АТЕЙ», куда и были перенаправлены контракты. В соответствии с украинскими реестрами, текущим директором компании является Инна Подвиженко, предположительно, его родственница.

После обнаружения ошибки 5 июня Подвиженко связался с Голявко и сообщил, что деньги являются государственными и необходимы для выполнения военных заказов.

Однако Голявко, который, по его словам, находился в Закарпатье, пообещал решить вопрос позднее. Уже на следующий день он заявил, что не получал никаких средств, и пообещал разобраться после возвращения в Киев. С 12 июня он перестал отвечать на звонки.

Как показало расследование, уже 5 июня Голявко перевел полученные средства на свои счета: один миллион гривен на банковский счет, а оставшиеся 1,999 млн — на счет ФЛП.

В результате деятельность «КБ АТЕЙ» была приостановлена, что привело к срыву поставок дронов и, по мнению следствия, могло создать угрозу для жизни украинских военнослужащих на передовой в Сумской области.

