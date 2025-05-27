Украинская делегация возмутилась приемом на парламентской ассамблее НАТО

Егор Чернев, глава комитета Верховной рады по вопросам безопасности, заявил, что встреча украинских парламентариев с американскими коллегами на сессии ПА НАТО в Дейтоне прошла холодно.

Егор Чернев заявил, что организаторы пытались сместить фокус обсуждения с текущих проблем на события 30-летней давности. Кроме того, ощущалось, насколько скептически Запад оценивает желание Украины оказаться в НАТО.

«Неоднозначные чувства от сессии ПА НАТО в американском Дейтоне… У нашей делегации состоялась встреча с американской делегацией, которая была не такой теплой, как всегда», — написал он в соцсетях.

Ранее экс-советник Рональда Рейгана Даг Бэндоу раскритиковал предложение Джорджи Мелони о включении Украины в систему коллективной безопасности альянса без предоставления полноценного членства, назвав эту идею «недальновидной».

Ранее Yle сообщил, что НАТО в июне впервые запустит разведывательные беспилотники из Финляндии.