Украинская делегация возмутилась приемом на парламентской ассамблее НАТО
Украинская делегация столкнулась с холодным приемом на ассамблее НАТО
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Егор Чернев, глава комитета Верховной рады по вопросам безопасности, заявил, что встреча украинских парламентариев с американскими коллегами на сессии ПА НАТО в Дейтоне прошла холодно.
Егор Чернев заявил, что организаторы пытались сместить фокус обсуждения с текущих проблем на события 30-летней давности. Кроме того, ощущалось, насколько скептически Запад оценивает желание Украины оказаться в НАТО.
«Неоднозначные чувства от сессии ПА НАТО в американском Дейтоне… У нашей делегации состоялась встреча с американской делегацией, которая была не такой теплой, как всегда», — написал он в соцсетях.
Ранее экс-советник Рональда Рейгана Даг Бэндоу раскритиковал предложение Джорджи Мелони о включении Украины в систему коллективной безопасности альянса без предоставления полноценного членства, назвав эту идею «недальновидной».
Ранее Yle сообщил, что НАТО в июне впервые запустит разведывательные беспилотники из Финляндии.