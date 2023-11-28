Украинская киберполиция разоблачила хакеров, атаковавших мировые компании

Киберполиция Украины разоблачила членов преступной хакерской группировки, совершавшей атаки на крупные мировые компании. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным украинской нацполиции, хакеры использовали собственноручно созданные вирусы-шифровальщики, атаковали сервера крупных компаний и за время своей деятельности нанесли фирмам ущерб, превышающий 83 миллиона долларов. Следствие уверено, что группировка вскрывала аккаунты сотрудников организаций и распространяла свои вирусы внутри корпоративной системы, получая таким образом доступ к серверам. Сообщается, что жертвами хакеров стали сервера компаний Франции, Германии, Норвегии, Америки, Канады и Нидерландов.

Начальник киберполиции Юрий Выходец рассказал, что лидером преступной группы является 32-летний мужчина, с которым работают четыре человека. После обысков на Украине работа хакеров была остановлена. Сообщается, что всем подозреваемым предъявили обвинения.