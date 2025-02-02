Украинская пенсионерка ворвалась в прямой телеэфир из-за названия сети магазинов «Аврора»

Жительница Ивано-Франковска в возрасте выразила недовольство названием местного магазина «Аврора», прервав трансляцию местного телеканала, в которой принимал участие мэр города Руслан Марцинкив. Об этом в соцсетях поведало украинское издание «Страна.ua».

В эфире прозвучал звонок, и женщина, явно возмущенная, обратилась к Марцинкиву с вопросом о том, почему магазины одной из продуктовых сетей Украины носят название, связанное с крейсером «Аврора».

«Почему во Франковске и в Киеве открыты магазины в честь крейсера „Аврора“ московского?» — спросила она.

Глава города попытался пошутить, что не уверен, названы ли эти торговые точки в честь того самого крейсера, стоящего на приколе на набережной Петербурга.

Ведущий программы, в свою очередь, отметил, что имя Аврора также является распространённым женским именем. Он также не вспомнил, что в древнеримской мифологии Аврора была богиней утренней зари.

Ранее сообщалось, что 25 января в день рождения Владимира Высоцкого у здания городского совета Одессы состоялся митинг, организованный жителями города. Они выступили против сноса памятника поэту и потребовали вернуть монумент на место.