Пограничная служба Украины договорилась с руководством социальной сети Facebook* об ограничении публикаций, касающихся пропавших без вести бойцов. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от российских силовиков. Судя по ней, очень многие украинцы, родственники пропавших без вести бойцов ВСУ, жалуются на то, что из Facebook пропадают данные.

«Руководство погранслужбы Украины пытается минимизировать распространение информации о пропавших без вести пограничниках, взаимодействуя с администрацией Facebook», — указали журналистам.

В частности, жалобы на такое поступают от близких военнослужащих, которые несли службу в пятом погранотряде Украины.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что с Украиной уже давно можно было бы заключить мирное соглашение, но этому препятствуют исторические враги России, которые стоят за плечами у киевского режима. По его словам, это британцы, немцы и французы. Именно они тешат себя надеждой отомстить РФ за понесенные в прошлом поражения, и сейчас они пытаются взять реванш, используя для этого «государство-смертника».

*запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской