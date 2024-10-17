Британский исследовательский центр «Общество Генри Джексона» (ОГД) начал активно сотрудничать с ФБК* (Фонд борьбы с коррупцией*), что стало известно после назначения на должность директора отдела политики ОГД украинской журналистки и экс-областного депутата из Черновцов Алены Гливко. Об этом стало известно RT в ходе расследования.

Раскрыта связь ОГД с одним из топ-менеджеров ФБК*, Владимиром Ашурковым**. Он поздравил Алену Гливко с новым назначением в соцсетях, где выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Косвенно это подтверждает, что британский антироссийский центр взаимодействует с фондом и ее топ-менеджерами. Это поможет увеличить частные финансирования и получить общего спонсора, считают эксперты.

Сама Гливко поддерживает Украину и активно лоббирует интересы Киева. Призывает к финансовой и военной помощи, увеличению поставок и грозит развалом НАТО в случае поражения Украины. Карьеру женщина строит на антироссийской риторике, чем и пробила себе дорогу в ОГД.

Сам британский центр занимается продвижением либеральной демократии и исследованиями, в том числе взаимоотношений России и Евразии. Правда, последние материалы отсылают к признанию российской власти нелегитимной и поддержке диаспоры РФ в Европе.

«Важно понимать, что Великобритания еще более радикально настроена по отношению к России, чем Соединенные Штаты. Это типично радикальная повестка по развалу большой страны на отдельные части. План, который Лондоном еще до начала СВО выдвигался», — заявил юрист Илья Ремесло.

Ранее стало известно, что партнер ФБК* Ашурков потратил 141 тыс. британской фирмы ради охоты за российскими активами.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста РФ. Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России

**Признан иностранным агенто в РФ