Украинские беженцы массово бегут из Европы в Белоруссию
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Украинские беженцы массово покидают «благополучную Европу» и переезжают в Белоруссию. Об этом в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН рассказал глава белорусского МИД Максим Рыженков, передает ТАСС.
По данным белорусской пограничной службы, с начала спецоперации на Украине через границу ЕС с Белоруссией переместились 250 тысяч украинцев, отметил он.
В последнее время ежемесячно из Европы в Белоруссию переезжают 12-15 тысяч человек, что в несколько раз превышает количество беженцев, переходящих через границу республики в ЕС, добавил Рыженков.
Ранее сообщалось о том, что украинские беженцы столкнулись с дефицитом жилья в Великобритании.