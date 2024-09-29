Украинские беженцы массово бегут из Европы в Белоруссию

Украинские беженцы массово покидают «благополучную Европу» и переезжают в Белоруссию. Об этом в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН рассказал глава белорусского МИД Максим Рыженков, передает ТАСС.

По данным белорусской пограничной службы, с начала спецоперации на Украине через границу ЕС с Белоруссией переместились 250 тысяч украинцев, отметил он.

В последнее время ежемесячно из Европы в Белоруссию переезжают 12-15 тысяч человек, что в несколько раз превышает количество беженцев, переходящих через границу республики в ЕС, добавил Рыженков.

Ранее сообщалось о том, что украинские беженцы столкнулись с дефицитом жилья в Великобритании.