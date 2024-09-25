Украинские беженцы столкнулись с дефицитом жилья в Великобритании

Военный конфликт на Украине негативно отразился на населении этой страны.

С начала боевых действий более 3,5 млн человек стали внутренними перемещенными лицами. 6,2 млн граждан Украины сейчас проживают в Европе, но могут лишиться жилья, сообщает The Guardian.

Дело в том, что беженцам сложно получить поддержку в Европе из-за ряда бюрократических сложностей.

Так, власти Венгрии не помогают переселенцам искать жилье, а в Великобритании тысячи украинцев могут остаться на улице, так как сократилось число британцев, сдающих украинцам жилье.

В Польше все чаще говорят о том, что нужно прекратить выплачивать пособия украинским мужчинам призывного возраста, так как это рассматривается как способ уклонения от призыва.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане захотели усилить миграционный контроль.