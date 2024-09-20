В Казахстане захотели усилить миграционный контроль

Министерство внутренних дел Казахстана работает над поправками в закон, которые направлены на усиление миграционного контроля. Об этом сообщил ресурс zakon.kz со ссылкой на заявление, сделанное председателем комитета миграционной службы ведомства Аслана Аталыкова.

Как заявил спикер, в настоящее время прорабатываются вопросы возврата ранее действующего института регистрации иностранных граждан. При этом он отметил, что поправки будут ориентированы на людей, которые планируют находиться на территории страны более 30 дней. Вводить механизм и порядок регистрации хотят по упрощенной схеме и с использованием цифровых технологий, дабы избежать лишних бюрократических процедур.

«Готовятся поправки по ужесточению ответственности за фиктивную регистрацию», — добавил Аталыков.

По мнению представителя МВД, подобные меры позволят создать действенные инструменты для усиления миграционного контроля. Также прорабатывается возможность наиболее оперативно отправлять за пределы страны людей, являющихся злостными нарушителями миграционного законодательства, которые согласны с предъявляемыми претензиями. После начала СВО многие из покинувших РФ граждан выбрали Казахстан в качестве места дислокации.

Ранее сообщалось о том, что в России планируют серьезно усилить борьбу с нелегальными мигрантами.