Украинские боевики 16 раз обстреляли поселок Теткино Курской области, повредив ЛЭП

Об очередном обстреле со стороны Украины в соцсетях проинформировал губернатор региона Роман Старовойт.

Он уточнил, что в результате обстрелов никто из местных жителей не пострадал. В то де время, ВСУ удалось разрушить несколько жилых домов, повредив снарядами крыши. Несколько боеприпасов попали линии электропередач, обесточив находящийся неподалеку от Теткино поселок Краснооктябрьский.

«В результате украинской атаки повреждены крыши двух домов. Также ВСУшники обстреляли Краснооктябрьский — из-за повреждения ЛЭП поселок обесточен, загорелся многоквартирный дом. Кроме того, частично нарушено водоснабжение села Веселого. Пострадавших из-за украинского обстрела нет», - сообщил Старовойт.

Напомним, минувшей ночью ВС РФ продолжили наносить удары по Одессе и ее пригородам. Пытаясь сбить ракеты украинская ПВО попала в Спасо-Преображенский собор в Одессе.