Украинские солдаты признались, что не хотят воевать. Об этом в интервью ТАСС рассказала жительница оккупированного пункта Суджа в Курской области Любовь Евдокимова.

Женщина пообщалась в боевиками ВСУ, спросив их, зачем они прибыли, на что те ответили, что не хотят воевать, а хотят вернуться домой.

Также собеседница издания поделилась воспоминаниями о своей первой встрече с украинскими военнослужащими. Это произошло утром 10 августа, когда женщина увидела, что во двор заехал БТР, рядом с ним около 15 человек в синих лентах. Будучи верующим человеком, Любовь Евдкимова взяла библию, вышла к ним и спросила, зачем они вторглись в город, на что они ответили, что прибыли помочь.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ завели наемников из Колумбии в Глубокое на границе с Курской областью.