Украинские депутаты поддержали ратификацию Римского статуса

Верховная рада Украины выступила за ратификацию Римского статуса, главного документа Международного уголовного суда (МУС). Об этом в среду, 21 августа, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

За введение закона проголосовал 281 депутат, воздержались — 22, один не согласен. Железняк прикрепил подтверждающую фотографию табло с результатами и подчеркнул, что прийти к решению было очень тяжело.

Газета «Европейская правда» утверждает, что власти Украины подписали закон еще 24 года назад, но так и не придали ему юридическую силу, т.к. боялись того, что МУС может начать уголовное преследование украинцев.

В марте прошлого года МУС постановил заключить президента России Владимира Путина под стражу. Такой же ордер на арест выписали на имя детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Они проходят подозреваемыми в нелегальной депортации населения с территории Украины. Российское правительство не признает решение МУС.

Ранее сообщалось о том, что российский суд заочно приговорил украинского активиста к лишению свободы за его призывы калечить пленных.