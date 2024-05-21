Украинские дроны атаковали машины на сельхозпредприятии в Брянской области

Украинцы вновь предприняли атаку по территории Российской Федерации. Вечером вторника, 21 мая, удар был нанесен по территории Брянской области. Рассказываем, что известно.

Как в своем официальном канале в социальных сетях уточняет глава Брянской области Александр Богомаз, ВСУ вели целенаправленный удар по территории сельхозпредприятия в Стародубском муниципальном округе. Для прицельного удара использовались два дрона-камикадзе.

Глава региона отметил, что в результате атаки, к счастью, никто не пострадал, но были повреждены две машины: одна сгорела полностью, вторая получила частичные повреждения. Еще «пострадали» два частных дома. На месте продолжают свою работу оперативные службы, другая информация уточняется.