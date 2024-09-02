Генералы нашли виноватого в постоянных поражениях на Покровском направлении. Как пишет сайт aif.ru , командиры винят комбата 11-го мотопехотного батальона, хотя сами приложили руку к неудачам.

Это уже не первый случай, когда в рядах ВСУ ищут козла отпущения. Так было при потере Карловки: командование оперативно-тактической группировки «Донецк» указало на пехотного комбата 59-й бригады ВСУ. Обвиняли не подчинившихся в том, что они не хотели идти прямо на смерть.

Целые бригады оставляли без продовольствия, боеприпасов и связи, но после находили комбатов и обвиняли в провале. Ситуация повторяется и с Покровском, где пока продолжаются столкновения. Украинские силы терпят поражения, а тем временем генералы шепчут Зеленскому о виновнике. Им стал комбат 11-го мотопехотного батальона. Якобы военный не слушал приказов, хоть они и привели бы его и подчиненных к гибели.

«С учетом того, что большое количество резервов ВСУ переброшено на Курское направление, самое время сейчас додавить Покровское направление, выйти на границы с Днепропетровской областью и взяться за уничтожение группировки ВСУ в Часовом Яре с выходом на Краматорск. Общая ситуация благоволит к подобному раскладу событий. Ломать хребет ВСУ в Донбассе надо здесь, под Покровском», — отметил военный эксперт Александр Ивановский.

Однако Ивановский подчеркнул, что пока нет признаков полного ослабления украинской армии. Это доказывает обстановка под Курском.

Ранее сообщалось, что президент Украины остался недоволен результатами действий ВСУ в Курской области.