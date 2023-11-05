Украинские «колл-центры» добрались до Израиля: телефонные мошенники развели евреев на 30 млн долларов, пугая их ХАМАС
Фото: [© РИА Новости / Алексей Филиппов]
С 8 октября с момента возобновления арабо-израильского конфликта украинские мошенники активизировались и стали массово звонить из «банков» жителям Израиля.
Как сообщают местные паблики, в качестве легенды для развода доверчивых клиентов приводилось, что офис банка якобы подвергся нападению со стороны ХАМАСа и как можно скорее нужно предоставить данные карты, чтобы спасти средства, переведя деньги в безопасное место.
В ходе расследования израильской полиции выяснилось, что большая часть мошеннических операций касалась счетов жителей Израиля в украинских банках. Всего же аферисты «выудили» у доверчивых клиентов уже порядка 30 млн долларов.
Ранее сообщалось, что настойчивый мобильный мошенник позвонил своей жертве 1145 раз за семь минут.