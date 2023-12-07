Украинские минные поля могут быть рассеяны в Черном море после шторма

Замсекретаря Совбеза России Михаил Попов рассказал об опасности, которая была подготовлена украинцами, и после шторма на Черном море может грозить для обычных судов. Его слова приводит РИА Новости .

По данным Попова, недавно обрушившаяся на Черное море и побережье сильная буря могла рассеять минные поля ВСУ, которые были установлены в море. Самая главная опасность теперь угрожает гражданским судам.

На это фоне американцы и украинцы в Брюсселе обсуждают, что можно открыть судоходство в Черном море. Судя по всему, Черное море стало крайне опасным для гражданских судов и только усугубит ситуацию в экономике.