Украинские пограничники обнаружили мертвого мужчину, пересекавшего границу

Уроженец Сумской области решил нелегально перебраться на территорию Румынии. Однако, как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, мужчина выбрал для это не самый легкий маршрут.

Известно, что сотрудники службы нашли тело украинца во время патрулирования на горной местности, а именно – в Карпатах, недалеко от границы с Румынией. Согласно информации, опубликованной на странице ведомства в социальных сетях, умершим оказался мужчина, родившийся в 1979-м году.

Также (по данным Госпогранслужбы Украины) отмечается, что тело погибшего украинца, предпринявшего попытку пересечь границу, было передано медицинским работникам для экспертизы.

Ранее сообщалось о том, что именно разрушило отношения России со странами НАТО. Одна из причин – это желание Североатлантической альянса заполучит наибольшее влияние.