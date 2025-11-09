Украинские поклонники Лободы устроили массовую драку перед концертом в Кишиневе

В столице Молдавии произошел инцидент, омрачивший выступление популярной певицы Светланы Лободы. Как сообщает издание «Страна.ua», непосредственно перед началом концерта между гражданами Украины, приехавшими на шоу, вспыхнула массовая потасовка.

По информации издания, среди многочисленной украинской публики, собравшейся на концерт артистки, возник конфликт. Опубликованные в сети видеокадры зафиксировали, как словесная перепалка между посетителями быстро переросла в физическое противостояние.

Как уточняет источник Life, первоначально спор разгорелся между двумя женщинами-зрительницами. Однако ситуация моментально вышла из-под контроля, и локальный конфликт перерос в масштабную драку с участием других поклонников певицы. На кадрах видно, как после громкого спора между людьми начинается открытая потасовка.

Инцидент привлек внимание украинских и молдавских СМИ, однако официальных комментариев от правоохранительных органов Кишинева на данный момент не поступало.

