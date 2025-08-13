Военный корреспондент Дмитрий Астрахань раскрыл шокирующие подробности о новой школьной программе на Украине. В своем телеграм-канале он рассказал , что детей теперь учат не только математике и литературе, но и зачистке окопов и управлению дронами-камикадзе.

Астрахань резко раскритиковал подобные методы, назвав их «дикими». Он обратил внимание на статью журналистки украинского издания Kyiv Independent, которая утверждает, что «каждый ребенок должен уметь сражаться».

«Самое "смешное", что показывающая это журналистка даже не понимает, насколько дико выглядят дети, изучающие основы CQB (Close Quarters Battle, бой в замкнутом пространстве. — прим. «Подмосковье сегодня»)», — отметил военкор.

Накануне представители пророссийского подполья уже сообщали, что украинских подростков активно готовят к диверсиям против России. По их словам, школьники проходят не только военную, но и идеологическую обработку, которая напоминает практики «Гитлерюгенда».

Ранее сообщалось, что на Украине женщина взобралась на крышу машины ТЦК, протестуя против мобилизации мужа.