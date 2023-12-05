Украинские СМИ сообщают о летящих в сторону Одессы беспилотниках ВС РФ

Армия России продолжает наносить новые ракетные удары по выявленным позициям и объектам врага.

Тем временем, как пишут местные СМИ, в подконтрольном Киеву Херсоне гремят взрывы. Множество российских дронов летят в сторону Одессы.

Минобороны РФ данную информацию пока никак не комментировало.

Напомним, назначенный киевский режимом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин ранее сообщил что в Херсоне в результате ночных атак были повреждены предприятие и заводская территория.