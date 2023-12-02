Украинские СМИ сообщают о мощных взрывах в Днепропетровске

В Днепропетровске (украинское название Днепр) в ночь на субботу, 2 декабря, прогремела серия мощных взрывов, передает украинское новостное агентство УНИАН.

Согласно онлайн-карты украинского Минцифры, в Николаевской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога. Также сирены ревут на временно подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.

«Сообщается о сильных взрывах в Днепре», - передает УНИАН в соцсетях.

Ранее сообщалось, что город-спутник Донецка Марьинка полностью перешел под контроль ВС РФ.